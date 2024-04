Fußball Wie sich die Hierarchie ändern soll

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit hat Routinier David Seibert das Abstiegsgespenst vom Saarbrücker Kieselhumes so gut wie vertrieben: Dem 39-Jährigen gelang am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Köllerbach in der 91. Minute nach einem Eckball von Maximilian Kassel der 2:1-Siegtreffer für Saar 05 Saarbrücken. Seine Mannschaft hat vor dem Heimspiel an diesem Samstag um 16 Uhr gegen den auf Rang sechs liegenden TuS Herrensohr als Tabellenzehnter 33 Punkte auf dem Konto – und damit acht Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz.