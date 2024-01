Jugendfußball FCS gewinnt das Titelrennen gegen Saar 05

Vollbesetzte Ränge, eine stimmungsvolle Atmosphäre und enge Entscheidungen auf dem Spielfeld: Der Finaltag der 54. Saarbrücker Jugend-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball hatte am Sonntag allerhand zu bieten. Nachdem die Jüngsten in der G- und F-Jugend ihre Wettkämpfe, bei denen der Spaß statt die Ergebnisse im Vordergrund standen, absolviert hatten, fanden in der Joachim-Deckarm-Halle die Endspiele der E- bis A-Jugend statt – mit dem Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken und von Saar 05 Saarbrücken als den Hauptdarstellern. Der FCS sicherte sich drei Titel, Saar 05 zwei.