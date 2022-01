„Zeigt, dass der FCS ein ganz besonderer Verein ist“ : Comeback! 1. FC Saarbrücken hat Bjarne Thoelke verpflichtet

Saarland Der 1. FC Saarbrücken hat kurz vor Ende des Transferfensters den Innenverteidiger Bjarne Thoelke wieder unter Vertrag genommen. Es ist ein Wiedersehen, auf das sich der 29-Jährige sehr freut. Was die Verantwortlichen zur Verpflichtung sagen.

Toelke zeigt sich dankbar – und will den FCS im Aufstiegskampf unterstützen

„Ich bin dem FCS nicht nur für die Chance sehr dankbar, bald wieder auf dem Platz stehen zu können, sondern auch für den Beistand während der harten Zeit in meiner Reha, die ich im Umfeld der Mannschaft absolvieren konnte. Das ist gerade im Profigeschäft alles andere als selbstverständlich und zeigt, dass der FCS ein ganz besonderer Verein ist“, sagt Toelke – und fügt in seinem Statement an: „Ich werde alles dafür tun, um das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und schnell einsatzfähig zu werden, um die Mannschaft bei Bedarf in der sicherlich spannenden Endphase der Saison auf dem Platz zu unterstützen.“