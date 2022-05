Ukraine-Hilfe : Grundschule am Ordensgut backte Kuchen für Unicef

Mit bunten Sternen und einem Friedenslied übergaben die Grundschüler vom Ordensgut ihren Scheck an Unicef. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Die Grundschule Am Ordensgut in Alt-Saarbrücken hat 1625 Euro für Kinder in der Ukraine gesammelt. Jetzt wurde der Scheck an das UN-Kinderhilfswerk Unicef übergeben.

Jeden Freitag kommt die ganze Schulgemeinschaft der Ordensgut-Grundschule zum Abschlusskreis der Woche zusammen. Am vergangenen Freitag hatten die über 260 Kinder selbst gebastelte Sterne, verziert mit Friedenstauben, mitgebracht, mit denen eifrig gewedelt wurde. „So wie 1000 helle Sterne“ wollten sie damit für den Frieden leuchten. Und ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Auch an der Ordensgut-Schule gibt es mittlerweile einige ukrainische Mitschüler.