Zahlen zu den Neueinschulungen in Saarbrücken : Die meisten Erstklässler gibt’s am Weyersberg

Die Grundschule geht los: Das Lesen lernen gehört bald zum Alltag der Erstklässler. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Saarbrücken Der Schulbeginn am kommenden Montag nach den Sommerferien steht bevor. In Saarbrücken freuen sich 1499 ABC-Schützen darauf, dass es losgeht. Den größten Zustrom gibt es an der Ganztagsgrundschule Weyersberg in Burbach.

Von David Hoffmann

Am kommenden Montag ist es wieder soweit. Mit dem Ende der Sommerferien starten im Saarland rund 120 000 Schülerinnen und Schüler in das Schuljahr 2021/22. Für viele von ihnen ist es bereits Routine geworden. Doch vor allem für diejenigen, die dann zum ersten Mal auf der Schulbank sitzen, wird es ein ganz besonderer Tag werden.

Auch an den Saarbrücker Grundschulen wird dann wieder viel los sein. Für 1499 ABC-Schützen steht in diesem Jahr an einer der 27 städtischen Grund- und Ganztagsgrundschulen der erste Schultag bevor. Dies teilte die Stadt Saarbrücken auf SZ-Anfrage mit.

14 der Schulen liegen im Bezirk Mitte und fünf im Bezirk West. In den Bezirken Dudweiler und Halberg gibt es jeweils vier Grundschulen. Mit 731 neuen Schulkindern entfällt fast die Hälfte aller Neuanmeldungen auf den größten Stadtbezirk Saarbrücken-Mitte. Den größten Zuwachs hat dort die Max-Ophüls-Grundschule zu verzeichnen. Mit den Neulingen an der Dependance der Schule „Am Homburg“ werden dort 77 Kinder eingeschult. Auch an den Grundschulen Dellengarten (71) und Kirchberg (75) gibt es jeweils über 70 Anmeldungen.

Auf Platz zwei folgt der Bezirk West mit 338 Anmeldungen. Die mit Abstand meisten Neuzugänge (118) erhält die Ganztagsgrundschule Weyersberg in Burbach. Eine nahezu identische Anzahl an Einschulungen gibt es in den Bezirken Dudweiler (214) und Halberg (216). In Dudweiler kann die Turmschule mit 73 Erstklässlerinnen und Erstklässlern die meisten Kinder begrüßen. Im Bezirk Halberg ist es die Grundschule Bübingen inklusive der Dependance in Güdingen. Dort werden sich ab nächster Woche 72 ABC-Schützen auf dem Schulhof tummeln. Darüber hinaus wird es auch an der Freien Waldorfschule im Stadtteil Altenkessel zahlreiche Schulanfänger geben. Die Privat-Schule teilt auf Anfrage mit, dass im neuen Schuljahr 35 Kinder die erste Klasse besuchen werden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Schulneulinge auf insgesamt 1534. Es handelt sich nach Angaben der Schulträger dabei um vorläufige Zahlen, bei denen es bis zum Einschulungstermin in Einzelfällen noch zu Änderungen kommen könne.

Doch nicht nur für Schulanfänger, sondern auch für Kinder, die von nächster Woche an zum ersten Mal auf eine der weiterführenden Schulen in Saarbrücken gehen, beginnt ein neues Kapitel. Träger der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen ist im Gegensatz zu den Grundschulen der Regionalverband (RV). Dazu zählen die Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, aber auch die Förderschulen. Die aktuellen Zahlen zu den Neuanmeldungen an diesen Schulen liegen allerdings aktuell noch nicht vor. Nach Auskunft von Pressesprecher Lars Weber erhält der RV diese Zahlen erst nach Beginn des neuen Schuljahres über das Ministerium für Bildung und Kultur.