Aktuelle Zahlen vom ersten Weihnachtsfeiertag : Fünf weitere Corona-Todesfälle im Regionalverband - 69 neue Covid-19-Fälle

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat 69 neue Coronafälle und fünf weitere Todesfälle gemeldet.

Dem Gesundheitsamt des Regionalverbands sind am ersten Weihnachtsfeiertag fünf weitere Todesfälle und 69 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Eine 91-jährige, eine 84-jährige und eine 82-jährige Patientin sind am ersten Weihnachtsfeiertag gestorben. Sie waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ebenfalls gemeldet wurden folgende Todesfälle: ein 66-jähriger Mann (24.12.) und eine 78-jährige Patientin (23.12.). Das Durchschnittsalter der insgesamt 221 Todesfälle liegt bei 81,4 Jahren.

Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner sinkt auf 224,8, wie der Regionalverband Saarbrücken am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte (Stand 25. Dezember, 11 Uhr).

166 Personen konnten laut Mitteilung des Verbandes als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 1.043 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 501 in Saarbrücken, 199 in Völklingen, 59 in Kleinblittersdorf und summiert 284 in den sieben weiteren Umland-Kommunen.