Völklingen/Heidstock Sie verübten in Afrika grausame Verbrechen. Trotzdem tragen fünf Straßen in Völklingen immer noch ihre Namen.

Die weltweiten „Black Lives Matter“-Proteste könnten nun indirekt auch neuen Schwung in die Debatte bringen. Bei den Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt kam es in letzter Zeit auch immer wieder zu Attacken gegen Statuen von Personen, die mit der Kolonialgeschichte in Verbindung stehen oder zu Lebzeiten von der Sklaverei profitiert hatten. Diese Angriffe haben sich zwischenzeitlich zu einer Grundsatzdiskussion um Erinnerungskultur allgemein ausgeweitet.

Werner Michaltzik, Vorsitzender des Sicherheitsbeirats Völklingen, nahm dies zum Anlass, vergangene Woche in einen Appell an Oberbürgermeisterin Christine Blatt (SPD) die Umbenennung der Straßen zu fordern. „Die historische Faktenlage ist unstrittig und hinlänglich bekannt“, schreibt der Ex-Polizeichef. Konkret geht es um fünf Straßen (Karl-Peters-Straße, Lüderitzstraße, Nachtigalstraße, Lettow-Vorbeck-Straße, Wissmannstraße) die auf dem Heidstock dicht beieinander liegen (siehe Karte). Demnach hätten die namensgebenden Personen nach heutiger Einschätzung schwerwiegende Verbrechen begangen (siehe Artikel unten) – und ihr Andenken sei von den Nazis aus Propagandagründen aktiv gefördert worden.

Was sagen Menschen, die selbst Rassismus erleben? Der Völklinger Integrationsbeirat wollte sich auf Nachfrage nicht direkt äußern. Mohamed Maïga vom Saarbrücker Verein „Ramesch – Forum für interkulturelle Begegnung“ findet dagegen klare Worte. „Für mich als Afrikaner ist es unvorstellbar, solche Namen auf Straßen- oder Ortsschildern zu lesen.“ Er erzählt von grausamen Demütigungen, die sein Vater während der Kolonialherrschaft in seiner Heimat erleben musste. Den Menschen, die dafür mitverantwortlich sind, solle man „auf gar keinen Fall eine solche Ehre erweisen.“ Im Fall Hermann Röchling sei es auch irrelevant, dass dieser aus Völklingen stammte. „Was ist mit meinen Kindern, die hier geboren sind?“ Er appelliert an die Ortsräte, endlich ein eindeutiges Zeichen gegen Rassismus zu setzen. „Die Gelegenheit war noch nie so gut wie jetzt“, sagt Maïga mit Blick auf die „Black Lives Matter“-Bewegung.