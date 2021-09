Tafel zeigen neben Werbung auch Warnmeldungen : Fünf neue digitale Plakatwände für Saarbrücken

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (Mitte) stellt die neuen digitalen Info- und Warntafeln vor, die in der Bahnhofstraße in Saarbrücken aufgestellt wurden. Hier die Infotafel vor Karstadt. Links: Patrick Möller, Geschäftsführer Städtemarketing und Service der Wall GmbH, rechts Tobias Raab, Dezernent für Wirtschaft, Digitalisierung und Soziales in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sie sehen aus, wie die Plakatwände an den Saarbrücker Haltestellen. Aber sie sind digital, enthalten Bildschirme und können mit aktuellen Informationen bespielt werden. „Digitale Stadtkommunikation“ nennt man das im Saarbrücker Rathaus.

An fünf Standorten in der Saarbrücker Innenstadt stehen sie jetzt. Am Dienstag wurde die erste angeschlossen und der Öffentlichkeit präsentiert. Natürlich sind diese Tafeln eine Werbeanlage, können aber mehr und sollen zugleich für mehr Sicherheit zu sorgen.

Tafel Nr. 1 findet man in der Bahnhofstraße vor Karstadt. Neben digitalen Werbe-Plakaten werden nun auch Warnmeldungen auf den Wänden gezeigt. Die Anlagen sind an das bundeseigene Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen, das im Katastrophenfall automatisch die Bevölkerung warnt. Die digitalen Tafeln sollen eine Lücke in der Kommunikation für den Katastrophenfall schließen, die Vorwarnzeit erheblich verkürzen und somit helfen, Leben zu retten. Saarbrücken ist bereits die zehnte Stadt in Deutschland, die mit solchen Anlagen der Außenwerber-Firma Wall, vormals JCDecaux Deutschland, ausgestattet wird. „Die neuen digitalen Stadtinformationsanlagen sind wichtig für die Information der Menschen in unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt. „Mit ihnen werden wir tagesaktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung bereitstellen.“ Neben der Anlage in der Bahnhofstraße bei Karstadt befinden sich drei weitere in der Fußgängerzone verteilt in Richtung Europagalerie und eine weitere in Höhe des Hauptbahnhofes.