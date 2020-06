Kostenpflichtiger Inhalt: Heusweiler Ratsbeschluss : Fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 30 Wohnungen für Eiweiler

Eiweiler Der Heusweiler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Bau eines Wohnparks in der Eiweiler Großwaldstraße zugestimmt. Ein Investor will dort fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 30 Wohnungen bauen.

Die Entscheidung für diesen „Wohnpark Großwaldstraße“ wurde aber sehr kontrovers diskutiert und fiel mit 9 zu 8 Stimmen denkbar knapp aus. SPD, Grüne, Linke und NÖL hatten sich gegen den Bau ausgesprochen.

Ihre Argumente: Der Investor habe eine „Schrottimmobilie“ billig gekauft und mache eine Goldgrube daraus, zudem gebe es in Eiweiler keinen Bedarf nach neuen Wohnungen, die Verkehrs- und Parksituation in der Großwaldstraße würde sich verschärfen und auch die Abwasserentsorgung würde problematisch. CDU, FDP, AfD und die GBH widersprachen. Auch der Eiweiler Ortsvorsteher Richard Wachall meldet sich zu Wort. Mit seiner Zustimmung zum Wohnpark Großwaldstraße habe der Gemeinderat „eine kluge und zukunftsweisende Entscheidung für Eiweiler getroffen“, sagte Wachall. Als Ortsvorsteher sehe er das Interesse des Investors daran, etwa 30 neue Wohnungen in Eiweiler zu bauen, als Beleg für die Attraktivität des Ortes. „Mehr Wohnungen bedeutet mehr Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet mehr potenzielle Mitglieder für Vereine und Verbände, mehr Kinder für Grundschule und Kindergarten und letztendlich auch mehr Kunden und Verbraucher in der Gemeinde“, folgerte Wachall. Dies könne Investoren auch dazu bewegen, Dienstleistungen und Waren in Eiweiler anzubieten: „Hier hat unser Dorf in den vergangenen Jahrzehnten einen bedauerlichen Rückgang erleben müssen.“