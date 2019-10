Saarbrücken : Führung zu Orten der Bergbaugeschichte

Delf Slotta, Kenner saarländischer Bergbau- und Industriekultur, lädt für die Volkshochschule (VHS) Völklingen am Sonntag, 13. Oktober, zu einer Führung. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Von der Heydt der Parkplatz am ehemaligen Schlafhaus 1, heute Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung.

