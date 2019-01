später lesen Tiefe Einblicke in das Leben am Hofe Eine Führung mit der Reichsgräfin von Ottweiler Teilen

Catharina Reichsgräfin von Ottweiler (Brigitte Meister) führt am Samstag, 12. Januar 2019, um 15 Uhr durch die Ausstellung ihres „Schwiegervaters“ Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken. Besucher erhalten so einen Einblick in das Leben am Hofe und das Schaffen des Fürsten.