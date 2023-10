Kunstgenuss nach Feierabend Einblicke in das Kunstschaffen mutiger Frauen

Einen weiteren Kunstgenuss nach Feierabend als Teil des Programms „museum after work“ gibt es am Mittwoch, 25. Oktober, ab 18 Uhr in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums, Bismarckstraße 11-15. Wer daran teilnimmt, lernt mit Kuratorin Mona Stocker die Ausstellung „Women – Life – Freedom“ mit Werken von Künstlerinnen aus dem Iran kennen.