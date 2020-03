Frühlingsbote : Störche sind zurück in der Region

Ein Storch sitzt am Donnerstag (05.03.2020) bei Dauerregen in Sarralbe in der Nähe der deutsch-französischen Grenze bei Saarbrücken in seinem Nest. Störche gelten als Frühlingsboten. Das Wetter wird sich in den kommenden Tagen jedoch nicht ändern. Dauerregen und Sturm werden für das Wochenende und den Wochenanfang erwartet. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel