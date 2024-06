Wurst und Käse à la française Neuer Laden am St. Johanner Markt bringt ein Stück Frankreich nach Saarbrücken

Geplant war die Eröffnung schon für Februar – jetzt sind alle bürokratischen Hürden genommen, und es kann losgehen. Der französische Feinkostladen „Fromage et Tradition“ hat am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal seine Türen in der Saarbrücker Innenstadt geöffnet. Mit einer großen Auswahl an Käse- und Wurstsorten zieht so ein weiteres Stück Frankreich in die Stadt ein. Mitten auf dem St. Johanner Markt, zwischen Luxus-Schmuck und Restaurants, gibt es nun auch einen Laden, der kulinarisches Savoir-vivre für zuhause verspricht.