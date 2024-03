Friseure stellen sich vor Friseure zeigen bei Messe in Saarbrücken ihr Können

Die Nachwuchsfriseure machten den Auftakt, darunter Emma Neu aus Bexbach: „Ich habe Spaß an diesen Wettbewerben und lerne immer etwas dazu. Ich will im Job weiterkommen, daher mache ich mit“, sagte sie kurz nach ihrem Wettkampf, bei dem sie einen Modell-Herrenkopf frisierte. Ihre Chefin Sabine Günder-Fritz war stolz, zumal mit Maike Groben eine weitere Mitarbeiterin aus ihrem Salon im Wettkampf startete: „Ich bin selbst Deutsche Meisterin, wir machen regelmäßig Wettbewerbe und Modenschauen. Da ziehen meine Mitarbeiterinnen einfach mit. In so einem Wettkampf stecken acht bis zehn Wochen Vorbereitung“, erklärt die Meisterin. Juror Dirk Lange aus Saarbrücken bestätigt das: „Ohne Training kann man so etwas nicht mitmachen. Daher müssen die Chefs dahinterstehen. Insgesamt bringen die Wettbewerbe fachlich sehr viel. Wer da mitmacht, kommt beruflich voran“, sagt der erfahrene Friseurmeister. Kein Wunder, dass die Wettkämpfe vom Publikum aufmerksam verfolgt wurden, ebenso das Live-Frisieren, wo Profis jeden Handgriff und jedes Werkzeug nochmal erläuterten.