Porträt : Friedrichsthaler will Senioren ermutigen

Friedrichsthal Manfred Pilger ist 92 Jahre alt, seine Frau Ilka ist 80. Sie werben dafür, dass Senioren sich mit digitaler Kommunikation und dem Internet befassen sollen.

„So kann ich mit den Enkeln in Portugal oder mit meinem Sohn in München nicht nur sprechen, sondern bekomme einiges gezeigt“, freut sich der Rentner, der mit 69 Jahren an der Akademie für Ältere der Volkshochschule (VHS) spontan einen Computerkurs besucht hatte, um den von dem Sohn zurückgelassenen Atari-PC benutzen zu können.

Ehefrau Ilka (80) nutzt ein Tablett, einen Computer ohne Tastatur, der ihr ebenfalls die Nachrichten der Kinder übermittelt und täglich Tipps für das Fernsehprogramm sendet: „Wir schauen gerne eine Sendung in Nord 3. Die Programmvorschau bekomme ich aufs Tablett, das genieße ich sehr“, sagt sie und nutzt die Apps der öffentlich-rechtlichen Sender besonders gerne. Auch die Tagesnachrichten der ARD kommen automatisch. Nur die Zeitung, die wird noch gedruckt gelesen. Ansonsten werben die Pilgers dafür, dass Senioren keine Angst vor digitalen Geräten haben sollen. Mit einem Brief wandten sie sich an unsere Redaktion und wollen anderen Senioren Mut machen, sich auf die neuen Techniken einzulassen, die, wie sie finden, immer leichter zu bedienen und enorm hilfreich seien. „Wir haben extra die gleichen Geräte, wie die Kinder. Bei Schwierigkeiten können die dann schnell und aus der Ferne helfen.“ Und schon sei man wieder in Kontakt.