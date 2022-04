Vereinsarbeit in schweren Zeiten : Von der Kunst, einen Verein durch die Pandemie zu steuern

Friedrichsthal/Sulzbach Die Gewerkschaft IG BCE hat im Sulzbachtal eine große Ortsgruppe. Ihr Leiter zeigt, wie sie Corona trotzte.

Als die Zahl der Covid-Infizierten Anfang 2021 stetig stieg, sei klar gewesen, dass an ein geregeltes Vereinsleben erneut nicht zu denken ist. Doch sollte den „Altgedienten“ auf keinen Fall eine Ehrung verwehrt sein. „Zu den 80. und 90. Geburtstagen haben wir in Gottes freier Natur gratuliert, sofern dies möglich war. Wir hatten uns vorgenommen, die Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit in den Monat zu legen, in dem das Mitglied eingetreten ist.“ Und das habe bis auf eine Ausnahme geklappt.