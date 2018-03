später lesen Vortrag am Freitag Vortrag über Naturheilmittel und Ernährung Teilen

Twittern







Ein Vortrag über Naturheilmittel und Ernährung nach Hildegard von Bingen beginnt am kommenden Freitag, 23. März, um 19 Uhr im Naturkostladen in der Illinger Straße 21 in Bildstock. Das meldet der Laden.