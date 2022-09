Verein Groß für Klein : Beim Familienfest in Friedrichsthal stand Spaß an erster Stelle

Anja Wagner-Scheid, die Vorsitzende des Vereins Groß für Klein in Friedrichsthal, posiert mit spielenden Kindern auf dem Friedrichsthaler Familienfest. Der Verein richtete das Fest zum zwölften Mal aus. Foto: Heiko Lehmann

Friedrichsthal Mehrere hundert Menschen kamen am Sonntag zum zwölften Friedrichsthaler Familienfest, zu dem der Verein Groß für Klein geladen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Der dreijährige Finn grinst über beide Ohren. Er hat einen Feuerwehrschlauch in der Hand und löscht einen Brand im kleinen und von der Bildstocker Feuerwehr selbst gebauten Brandhaus für Kinder. „Die Kinder müssen genau zielen, um die aus Holz gebastelten Flammen in den Fenstern und an der Tür des kleinen Hauses zu treffen. Die Flammen verschwinden dann. Wir haben uns das kleine Brandhaus als Attraktion ausgedacht“, erzählt Mark Bergmann, der Löschbezirksführer Feuerwehr in Bildstock.

Das kleine Brandhaus wurde auf dem zwölften Familienfest auf dem Gelände der Bismarckschule in Friedrichsthal zu einem Renner bei den Kindern. „Das macht Spaß, ich will auch einmal Feuerwehrmann werden“, sagt der kleine Finn und freut sich. Zur gleichen Zeit hat Maike Schmelzer vom Karnevalsverein Blau-Weiß Friedrichsthal in der Bismarckhalle alle Hände voll zu tun. Der närrische Verein bemalte die Arme der Kinder mit lustigen Tattoos. „Ich glaube, das waren heute locker 200 bis 300 Tattoos. Aber es mach Spaß, vor allem, wenn sich die Kinder freuen“, sagt Maike Schmelzer.

Das zwölfte Friedrichsthaler Familienfest wurde am Sonntag mal wieder zu einem großen Erfolg. Mehrere hundert Menschen kamen und machten bei den vielen Aktionen der Vereine mit. Die Kinder fanden viele Arten, sich zu beschäftigen und die Eltern ließen es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen. „Wir haben uns im Jahr 2008 gegründet und wollten etwas für die Familien in der Stadt Friedrichsthal machen. Wir sind stolz darauf, dass unser Fest so gut ankommt. Ohne die mitmachenden Vereine wäre das nicht möglich“, sagt Anja Wagner-Scheid. Sie ist Mitgründerin und Vorsitzende des Vereins Groß für Klein, der das Fest ausrichtet.

Der Verein kümmert sich um Vieles in Friedrichsthal. „Wir teilen die Einnahmen des Festes unter den Vereinen auf und auch unsere Bibliotheken bekommen etwas. Wir helfen bedürftigen Familien in Friedrichsthal und wir haben auch eine Spiele- und Bewegungsbox für die Flüchtlingskinder aus der Ukraine in der Helenenhalle gekauft, die seit einigen Wochen dort untergebracht sind“, erzählt Anja Wagner-Scheid weiter. Mehr als 50 000 Euro kam bei den zwölf Festen des Vereins Groß für Klein mittlerweile zusammen. Jeder Cent wurde gespendet – auch ein Grund für die Vereine immer wieder bei dem Familienfest mitzumachen.

In diesem Jahr waren dies das THW, der Ju-Jutsu Club Bildstock, die Feuerwehr, die Pfadfinder, die Caritas, die Siedlergemeinschaft, die beiden Grundschulen und der Kindergarten. Die beiden Fastnachtsvereine Blau-Weiß Friedrichsthal und Hofer Kneisjer ließen sogar ihre Garden in der Halle tanzen. „Wir durften wegen Corona jetzt zwei Jahre nicht tanzen. Es war richtig schön und am schönsten war der Applaus der Gäste“, sagten die beiden sechsjährigen Geschwister Maja und Johanna Kraus, die in der Blau-Weiß-Minigarde tanzen.

Der dreijährige Finn löschte auf dem Familienfest in Friedrichsthal seinen ersten Brand. Foto: Heiko Lehmann

Maike Schmelzer vom Karnevalsverein Blau-Weiß Friedrichsthal malte mehr als 200 Tattoos auf die Arme der Kinder. Foto: Heiko Lehmann