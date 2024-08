Unwetter hinterlässt massive Schäden Unwetterfolgen plagen Friedrichsthaler

Dagegen zeigen sich nun die Schäden, die die Infrastruktur der Stadt betreffen und erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen könnten. So wurden in mehreren Straßen durch das Fließwasser teils große Stücke des Oberflächenasphalts abgeschwemmt, sodass zum Teil der Schotter sichtbar wurde. Dabei entstanden tiefe Schlaglöcher, Abflusskanäle und Gullys waren mit Geröll, Schlamm und Laub verstopft. An manchen Stellen kam es außerdem zu Unterspülungen. Wie die Stadt mitteilte, war „der Baubetriebshof trotz Urlaubszeit und hälftiger Personalbesetzung noch am Schadenstag und am darauffolgenden Wochenende im Rahmen seiner Möglichkeiten vor Ort im Einsatz“. Dabei wurden „Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung, Schadensbehebung und Absperrung von Gefahrenstellen vorgenommen.“ Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs wurden dabei von Kräften der Feuerwehr und des THW unterstützt.