Entsorgung im Landkreis Neunkirchen : Viel Unmut über hohe Grünschnitt-Gebühren

Gartenabfälle dürfen nicht einfach im Wald entsorgt werden, weil sie dort Schaden anrichten. Grünschnitt gehört auf die Deponie, wie hier in Friedrichsthal. Aus den Gartenabfällen wird etwa Kompost gemacht. Auch will künftig der Entsorgungsverband (EVS) seine geplante Biogasanlage in Velsen damit versorgen. Foto: Heiko Lehmann

Friedrichsthal Stippvisite an Deponien: Viel Andrang, aber auch viel Kritik am EVS – und die Sorge, dass bald noch mehr Müll im Wald landet.

Auf der Grünschnitt-Deponie in Friedrichsthal war am Samstagmorgen richtig was los. Im Fünf-Minuten-Takt rollten Autos an – mal mit, mal ohne Anhänger. Alle hatten Grünschnitt geladen.

„Früher hat das Abladen von Grünschnitt mal zwei Mark gekostet. Heute sind es vier Euro. Wir kommen heute drei Mal mit dem Hänger. Das sind zwölf Euro und das ist nicht billig“, sagt Hermann Neumann aus Bildstock. Er entsorgt mit seinem Freund Rüdiger Schlick Tannenbäume und anderes Gebüsch. „Die Preise dürfen nicht noch mehr steigen. Es gibt schon genug Leute, die ihren Grünschnitt und anderen Müll einfach in die Natur werfen. Wenn die Müllentsorgung immer teurer wird, fliegt noch mehr in die Natur“, weiß Rüdiger Schlick.

Die beiden machen es, wie die meisten Menschen im Regionalverband, vorbildlich. Was es in Friedrichsthal nicht gibt, ist eine Saisonkarte für Menschen, die häufig Grünschnitt wegbringen müssen. Zehn Mal Grünschnitt mit Hänger auf die Deponie bringen, kostet in Friedrichsthal 40 Euro. In der Gemeinde Kleinblittersdorf kostet die gleiche Ladung nur 30 Euro, da es dort für 30 Euro eine Saisonkarte gibt.

Vor zwei Jahren konnte man in Kleinblittersdorf seinen Grünschnitt sogar noch kostenlos abgeben. Daraus wurde zertifizierter Kompost hergestellt, den die Bürger für kleines Geld kaufen konnten. Der Entsorgungsverband Saar (EVS) hat allerdings entschieden, dass der ganze Grünschnitt des Saarlandes zentralisiert und abgefahren werden soll. Der EVS möchte in Velsen eine Biogasanlage bauen, die 2023 in Betrieb genommen werden soll (die Saarbrücker Zeitung berichtete). Die Anlage soll mit dem Grünschnitt aus dem ganzen Saarland betrieben werden. Die Gemeinde Kleinblittersdorf muss für die Abfuhr im Jahr etwa 20 000 Euro bezahlen und legt diese Kosten nun auf die Bürger um.

Das gleiche gilt für die Grünschnitt-Deponie in Riegelsberg. Kommt man dort mit einem Pkw vorgefahren, kostet es einen Euro. Hängt ein Anhänger am Pkw, kostet es fünf Euro. Nach Riegelsberg müssen übrigens auch alle Bürger der Stadt Püttlingen ihren Grünschnitt bringen, da es dort keine Deponie gibt.

Zwei Männer aus Püttlingen brachten am Samstag ihren Grünschnitt mit zwei Autos nach Riegelsberg und waren sich einig, dass die lange Anfahrt keinesfalls umweltfreundlich sein kann. Die beiden wollten nicht mit Namen in die Zeitung, hatten aber trotzdem etwas zu sagen. „Wir haben gar keine andere Wahl, als den Grünschnitt hierher zu bringen. Der EVS hat eine Monopolstellung, und dafür haben sich alle Bürgermeister einstimmig entschieden. Ich verstehe das nicht“, sagt der eine. „Ich verstehe das schon. Die Bürgermeister sitzen doch beim EVS im Vorstand und im Aufsichtsrat. Mich wundert nichts mehr“, antwortet der andere und holt zum verbalen Rundumschlag aus. „Wir sollen für unsere Grünschnitt-Abgabe Geld bezahlen und die Gemeinden müssen die Abfuhr bezahlen. Der EVS produziert damit Biogas, für das die Bürger wieder bezahlen sollen. Das ist im Prinzip genau wie in Afrika, wo Großkonzerne das Wasser der Bürger abfüllen und wieder an die Bürger verkaufen“, regt sich der Mann aus Püttlingen auf.

Die beiden haben überhaupt kein Verständnis für Menschen, die ihren Müll einfach in die Umwelt werfen. Sie wundern sich aber auch nicht darüber. „Wenn es noch teurer wird, wird noch mehr Müll in der Natur laden“, so der eine.

Rüdiger Schlick (links) und Hermann Neumann bringen ihren Grünschnitt ordnungsgemäß auf die Deponie. Foto: Heiko Lehmann