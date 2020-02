Unbekannte zertrümmern Einrichtung : Vandalen verwüsten Pfadfinderheim in Friedrichsthal

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Pfadfinderheim in Friedrichsthal. Foto: dpa/Friso Gentsch

Friedrichsthal Unbekannte sind am Wochenende in ein Pfadfinderheim in Friedrichsthal eingestiegen. Sie schlugen die Einrichtung kurz und klein.



Vandalen haben das Pfadfinderheim in Friedrichsthal in der Schachtstraße verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, sind die unbekannten Täter zwischen Samstag, 15. Februar, und Montag, 17. Februar, in das Gebäude eingebrochen. Sie beschädigten unter anderem mit einer Schaufel Einrichtungsgegenstände, Türen und Fenster.