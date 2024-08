Sommertour mit Sulzbachs Bürgermeister Adam Post verspricht Musterbeispiel für die Umwelt

Es waren nur wenige Schritte für 40 Mitarbeiter der Deutschen Post. Aber ihr Ziel ist ein großer Schritt Richtung Zukunft. In Sulzbach hat die Deutsche Post ein Zentrum für die Paket- und Briefzustellung gebaut. Ende Juli zogen die Mitarbeiter im Mellinweg in Sulzbach vom alten, gemieteten Gebäude in den großen Neubau. „Das alte Gebäude war so aufgeteilt, dass der größere Bereich für die Briefzustellung war und der Paketbereich mit der Zeit viel zu klein wurde. Die Paketzustellung ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Heute werden pro Woche 14 000 Pakete mit Lkw nach Sulzbach gebracht. 100 000 Briefe sind es pro Woche“, sagt Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post.