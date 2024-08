Stadtrat vor schwierigen Entscheidungen Starkregen setzt Stadtrat unter Druck

Weil der Bauantrag von Seiten der Stadt rechtzeitig gestellt wurde, können die Arbeiten sofort beginnen. Neben der Sanierung der Fassade, dem Einbau eines Personenaufzuges und der Ertüchtigung des Gebäudes in Sachen Brandschutz ist auch eine Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen. Zu dem grundsätzlichen Ziel, das denkmalgeschützte Gebäude in der Bildstocker Hofstraße als Symbol für die „Wiege“ der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland zu erhalten, wurden im Antrag folgende, konkrete Vorhaben formuliert: „Die Verbesserung der Zugänglichkeit für behinderte Personen (…)“ und „die Steigerung von Besucherzahlen (…) von derzeit 1000 bis 1500 auf 4000 bis 6000 pro Jahr.“ Weiterhin soll eine geschichtliche Dokumentationsstätte für das Gebäudeinnere konzipiert werden. Der Stadtrat ist aufgefordert, der Fortsetzung des Projektes in dieser Form zuzustimmen.