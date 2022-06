Gerätturnen : Starke Bilanz der Bildstocker Gerätturner

Dillingen/Bildstock Der TVB räumt bei den Landesmeisterschaften in Dillingen fünf Medaillen ab – darunter zwei goldene.

Bei den Landesmeisterschaften der Gerätturner in Dillingen sind auch sieben junge Teilnehmer vom TV Bildstock an den Start gegangen. Dabei erturnte sich Hannes Christmann in der jüngsten Altersklasse (AK) 7 Jahre mit 49,85 Punkten die Goldmedaille. In der AK 8 Jahre verpasste Jayden Dell nur knapp das Siegerpodest. Er wurde mit 38,80 Punkten Vierter.