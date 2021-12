Es geht auch um Grubenwasser : Stadtrat in Friedrichsthal tagt am Mittwoch

Stadtrat in Friedrichsthal tagt am Mittwoch

Friedrichsthal Der Stadtrat in Friedrichsthal tagt zum letzten Mal in diesem Jahr. Neben Corona ist auch Grubenwasser ein Thema.

An diesem Mittwoch um 17 Uhr tritt der Stadtrat Friedrichsthal im Rathausfestsaal zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Dabei steht auch ein Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen auf der Tagesordnung, der das festlegen soll, was für viele leider schon „Normalität“ geworden ist: Für alle künftigen Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien soll mit der Einführung einer 3G-Regel und der Pflicht zum Tragen medizinischer Schutzmasken ein besserer Infektionsschutz für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleistet werden.