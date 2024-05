Überblick über die Sitzung Stadtrat Friedrichsthal beschließt Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Auf Nachfrage der CDU-Fraktion erklärt die Stadt zudem, dass an der Saarbrücker Straße auf Höhe der Volksbank eine Personenzählung stattgefunden hat. Dort und an weiteren Stellen der Straße soll so der Bedarf eines Zebrastreifens festgestellt werden. Die Zählung habe 73 Querungen in der Test-Stunde ergeben, notwendig seien nach Richtlinie des Regionalverbandes 200 pro Stunde. Die Verwaltung habe die Informationen an den Regionalverband zur Prüfung weitergeleitet.