„Es gab keine Unregelmäßigkeiten“ Nach Fehler in konstituierender Sitzung – Stadtrat Friedrichsthal muss Gremium neu besetzen

Auch bezüglich des Auswahlverfahrens sieht das Innenministerium keine rechtlichen Verstöße – und entkräftet damit den Vorwurf, die Stadt Friedrichsthal habe Stadtratsmitglieder absichtlich darüber in Dunkeln gelassen. Konkret geht es um die Frage, ob bei der Benennung der Vertreter für die Zweckverbände das Höchstzahlverfahren nach d’Hondt zur Anwendung kommen muss. Laut diesem Verfahren hätten sowohl die AfD, als auch die Fraktion „Bürger für Friedrichsthal“ (BfF) Anspruch auf mehr Sitze in den Zweckverbänden, als sie letztendlich bekommen haben. Noch im August hatte das Ministerium gegenüber der SZ erklärt, dass d’Hondt bei der Besetzung von Zweckverbänden „verbindlich vorgeschrieben“ sei. Wie das Ministerium nun auch erneute Nachfrage jedoch erklärt, werde d’Hondt erst angewendet, wenn in der Sitzung keine anderer Beschluss einstimmig getroffen wird und verweist hierzu auf Paragraf 114 des kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes (KSVG). Dort heißt es unter Absatz 2: „Stehen der Gemeinde weitere Vertreterinnen oder Vertreter in einem Organ nach Absatz 1 zu, so werden diese vom Gemeinderat widerruflich bestellt. Ergibt sich hierbei keine Einigung, so werden die weiteren Vertreterinnen oder Vertreter auf Grund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. Das Wahlergebnis ist dabei nach dem Höchstzahlverfahren nach d'Hondt festzustellen.“