„Peinlich, wie das gelaufen ist“ Falsche Besetzung von Gremien sorgt in Friedrichsthal für Wirbel

Wesentlich kritischer äußerte sich indessen Jürgen Trenz. Trenz sitzt seit der neuen Wahlperiode als alleiniger Vertreter – und damit ohne Fraktionsstatus – für Die Linke im Stadtrat und war von den Entscheidungen direkt nicht betroffen, da er ohnehin keinen Sitz nach dem d’Hondtschen Verfahren bekommen hätte. Dennoch verlieh er seinem Unverständnis für das fehlerhafte Verfahren Nachdruck. Die Stadtratssitzung am 10. Juli sei „ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig aus dem Ruder gelaufen“. Für ihn stelle das Vorgehen in dieser Angelegenheit aber „nur eine weitere Unregelmäßigkeit in einer langen Kette von Unregelmäßigkeiten und Versäumnissen dar“. Es sei von daher „vollkommen richtig und notwendig“ gewesen, dass die SZ nun das Fehlverhalten in ihrem Artikel moniert habe. „Auch wenn das im Nachhinein zugunsten der AfD ausgehen sollte, so müssen doch immer die demokratischen Grundsätze, Regeln und Gesetze eingehalten werden“, so Trenz.