Unterbesetzung sorgt für Bearbeitungsstau „Bürger haben Recht darauf, dass die Verwaltung ihrer Arbeit nachkommt“ – Personalengpass im Friedrichsthaler Rathaus

Friedrichsthal · Friedrichsthal gilt als Notlagekommune. Das betrifft nicht nur den Haushalt. In Ferienzeiten oder bei vermehrten Krankheitsfällen gerät immer häufiger auch die Verwaltung in Not. Wichtige Aufgaben bleiben unerledigt.

05.09.2024 , 19:00 Uhr

Bürgermeister Christian Jung beklagt die dünne Personaldecke im Rathaus Friedrichsthal. Und der Stadtrat ist auch genervt. Foto: Heiko Lehmann

Von Dieter Steinmann