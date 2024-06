Hohe Zahlungen drohen Sollen Bürger für Sanierungen zahlen?

In Friedrichsthal jedenfalls wurde Ende 1994 eine entsprechende Satzung beschlossen. Von der Möglichkeit, ihre Bürger an den Kosten für die Sanierung der maroden Straßen zu beteiligen, wurde bislang jedoch abgesehen. Zuletzt brachte die CDU-Fraktion im Stadtrat die beinahe in Vergessenheit geratene Satzung auf die Tagesordnung zurück. Der Rat möge doch nun endgültig beschließen, diese „für die Bürger der Stadt unzumutbare Satzung ersatzlos zu streichen“, so ihr Fraktionsvorsitzender Daniel Jung. Jung zählte in seinem Antrag gleich eine Vielzahl von Gründen auf, die seiner Meinung nach gegen die Satzung und eine eventuell schon in nicht allzu ferner Zukunft drohende erstmalige Umsetzung sprechen.