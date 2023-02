Kuriose Debatte über Kehrmaschine : Digitalpakt erreicht Hoferkopfschule

Die Hoferkopfschule in Bildstock profitiert vom Digitalpakt Schule Saarland. Foto: Stefan Bohlander

Friedrichsthal Neben einer Kehrmaschine war auch die Hoferkopfschule Thema im Friedrichsthaler Stadtrat. Die Schule erhält MacBooks und iPads für die digitale Zukunft.

Über die Straßen seiner Heimatstadt könne man viel sagen, meinte Daniel Jung, „aber eine eigene Kehrmaschine brauchen wir nicht“. Genau dieser Punkt sorgte bei der jüngsten Sitzung des Friedrichsthaler Stadtrats für ein gerüttelt Maß an Diskussion, weswegen der CDU-Fraktionsvorsitzende dies einwarf. Es ging dabei um den Tagesordnungspunkt „Investitionsprogramm für den ersten Nachtragshaushalt für die Jahre 2022/23“. Dieses sei eine Grundlage für eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung, heißt es dazu in der entsprechenden Vorlage.

Als Teil dieser Planung stand nun zur Debatte, ob man eine Kehrmaschine anschaffen soll, die mit immerhin rund 180 000 Euro zu Buche schlagen würde. Da jedoch weder feststehe, ob das Gerät durch das Land bezuschusst würde, noch ob es innerhalb der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Sulzbach gemeinsam angeschafft würde, sprachen sich die Ratsmitglieder nach dem CDU-Vorstoß mehrheitlich dafür aus, diesen Posten aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Da sich der Kreditbedarf gegenüber dem Ursprungsplan zu Investitionen von 443 290 Euro auf 670 990 Euro erhöht hatte, war diese Abstimmung nötig. Diese Mehrkosten kamen durch den nicht veranschlagten Zuschuss von Sulzbach zur Kehrmaschine (110 000 Euro), Mehrkosten für Sirenen in Höhe von 77 000 Euro, Mehrkosten für die Sanierung des Hallenbades von 43 800 Euro und weitere kleine Posten zustande.

„Der Wille zur Kehrmaschine war nicht da“, kommentierte Bürgermeister Christian Jung (SPD) trocken und ließ hernach über den ‚Nachtragshaushalt für den Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 ohne diesen Punkt abstimmen. Hierzu heißt es in der Vorlage: „Das ursprünglich geplante Defizit im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro ist auf 1,9 Millionen Euro gestiegen.“ Doch die allgemeinen Kostensteigerungen durch den Krieg in der Ukraine könnten nicht mehr kompensiert werden. Der Wegfall der Mittel aus dem kommunalen Entlastungsfonds und der Steuerersatzleistungen würden sich zudem deutlich bemerkbar machen. Der neue Entwurf, der vorher bereits im Finanzausschuss behandelt wurde, wurde einstimmig angenommen.