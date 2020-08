Radweg-Planung : Vermessungsarbeiten betreffen Bildstock

Für den Bau eines Radweges entlang der L 112 zwischen Bildstock und Elversberg stehen Vermessungsarbeiten an (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Regionalverband Die Stadt Friedrichsthal weist auf Vermessungsarbeiten zwischen Bildstock, Elversberg und Neunkirchen hin. Sie betreffen die Landesstraße 112 und sollen Daten liefern für den Bau eines Rad- und Gehweges entlang dieser Straße.

Die Quierschieder CAD-Werkstatt GmbH erledigt die Vermessungsarbeiten voraussichtlich zwischen dem 17. August und dem 15. Oktober. Die Vermesser erfassen in dieser Zeit das Gelände und registrieren Details wie Straßen, Schilder, Wege, Entwässerungsanlagen oder Gebäude. Dafür müssen die Vermesser unter Umständen umfriedete Grundstücke betreten, wie die Stadt Friedrichsthal weiter mitteilt. Bevor das geschieht, melden die Straßenbauverwaltung oder das von ihr beauftragte Unternehmen die Arbeiten zumindest in der Regel an.