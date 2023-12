1957 aus historischem Anlass gepflanzt Friedrichsthal kämpft für Erhalt der Heimatlinde – heftige Reaktionen in den Sozialen Medien

Nach dem Bericht der SZ vom 18. Dezember über geplante Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am Bildstocker Kreisel gab es in den sozialen Medien zum Teil heftige Reaktionen. Grund dafür waren Befürchtungen der Bürger, dass im Zuge der Baumaßnahmen die Heimatlinde am Abzweig des Verkehrskreisels zum Marktplatz und in die Straße Im Winkel womöglich weichen muss.