Nasses Vergnügen Friedrichsthaler feierten ihr Freibad

Bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung des Freibadfests, gegen 14 Uhr, traf der Reporter der Saarbrücker Zeitung im Eingangsbereich am Günter-Walter-Platz auf einen ebenso strahlenden wie zufriedenen Bürgermeister. Christian Jung hob „die entspannte und tolle Atmosphäre“ hervor, die wieder einmal im Friedrichsthaler Freibad herrschte. „Wenn wir das fröhliche Treiben hier beobachten, dann wird uns eindrucksvoll bewusst, warum wir an unseren Bädern in Friedrichsthal festhalten und alles dafür tun, sie auch in Zukunft zu erhalten. Wir sind sehr froh darüber, unseren Bürgerinnen und Bürgern dieses Schmuckstück als Erholungs- und Freizeitangebot anbieten zu können.“ Aufgrund hoher Kosten für Instandhaltung und Betrieb der Anlage sei das nicht selbstverständlich.