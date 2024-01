75 Teilnehmer „Friedrichsthaler Spaziergänger“ demonstrieren in Bildstock

() Sie nennen sich selbst eine „saarländische Gruppierung, die auf die Nöte der kleinen Leute aufmerksam machen möchte und sich um den Mittelstand, die Wirtschaft und um die Demokratie in Deutschland sorgt“. So jedenfalls die Aussage eines Teilnehmers beim Demonstrationszug am Sonntagnachmittag durch die Ortsmitte von Bildstock. Ansonsten sei man „ein bunter Haufen, politisch weder links noch rechts eingestellt“, der ganz einfach „gegen die Inkompetenz der derzeitigen Regierung aufstehen möchte“.