Friedrichsthaler Skandalpriester „Es gab schon vor 50 Jahren die Gerüchte, dass mit Dillinger was nicht stimmt“

Es ist ein ganz gewöhnlicher Freitagmorgen und Markttag in Friedrichsthal. Viele Menschen tummeln sich auf dem Markt, kaufen ein und unterhalten sich. Doch ganz normal scheint in Friedrichsthal seit dem 14. April dieses Jahres nichts mehr zu sein. An jenem Tag veröffentlichte die Saarbrücker Zeitung die Schreckensnachrichten über den mittlerweile verstorbenen Friedrichsthaler Priester Edmund Dillinger. Der ehemaliger Priester des Bistums Trier hat offenbar über Jahrzehnte sexuellen Missbrauch an Kinder und Jugendlichen betrieben und diesen fotografisch dokumentiert. Sein Neffe Steffen Dillinger fand die erschütternden Belege im Elternhaus des Priesters.