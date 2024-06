Geschäftsidee Stolz auf Erfolg mit Stoff und Holz

Am Anfang waren Geschenke. Sina Emmerich-Weßa und Dominik Weßa hatten vor rund anderthalb Jahren damit begonnen, Freunden und Bekannten kleine selbstgefertigte Präsente anzufertigen. „So ist das immer mehr ins Rollen gekommen“, erklären beide unisono. Das Paar wohnt in Bildstock, hatte zwischenzeitlich sogar einen Internet-Shop eröffnet, konzentriert sich nun aber auf das Handgemachte für die besonderen Anlässe auf private Anfrage. „Er macht Holz und ich nähe“, bringt sie ihre Idee in Kürze auf den Punkt. „Ich mag Natur“, fügt er hinzu.