Am Sonntagmittag gegen 15 Uhr stürmen SEK-Kräfte ein Gebäude in Friedrichsthal. Sie sind vermummt und tragen zum Teil metallene Kettenhemden zum Schutz gegen Stichwaffen. Ein Mann befindet sich offenbar in psychischem Ausnahmeszustand. Der Einsatz geht glimpflich aus.

