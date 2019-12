Ausgezeichnete Arbeit : Triumph in der „Philosophiearena“

dudweiler/friedrichsthal Für ihren Essay unter dem Titel „Deutschland gerechter gestalten“ bekam Schülerin Samar Aldurra aus Friedrichsthal einen Preis.

Die 17-Jährige spricht in ihrem Essay – unter dem Titel „Deutschland gerechter gestalten“ – die Unterschiede zwischen Arm und Reich an und präsentiert mit einer gerechteren Verteilung von Einkommen und einem höheren Mindestlohn einige Ansätze. „Ich will in der Welt etwas verändern, und dieses Thema wandelte unter anderem in meinem Kopf herum. Da dachte ich: Warum bringe ich diese Idee nicht zu Papier?“, sagt Aldurra. „Ich war im Vorfeld sehr nervös“, verrät sie. Sie habe viel Arbeit in ihren Aufsatz gesteckt und habe das Ergebnis kaum abwarten können. „Meine Eltern waren sehr stolz auf mich“, sagt die Elfklässlerin. Ihre Mutter, Mona Kalthoum, und ihr Vater, Yusef Aldurra, haben sie Preisverleihung nach Kelkheim im Taunus gefahren. Auch ihre Lehrer und Mitschüler konnten ihren Augen kaum trauen. „Als ich davon gehört habe, da war ich positiv überrascht“, verrät ihr Ethik-Lehrer und Landesfachberater Allgemeine Ethik, Torsten Sunkel. „Wir bieten seit diesem Jahr das Anfertigen eines Essays und die Teilnahme an einem Wettbewerb als einen alternativen Leistungsnachweis in der Schule an“, sagt Sunkel. Damit hoffe er, die Motivation der Schüler zu steigern und Talente zu fördern. „In der 10. Klasse müssen die Schüler ein Essay abgeben. Dort lernen sie die Grundlagen der Recherche und den Aufbau kennen“, verrät Sunkel. In der 11. Klasse sei den Jugendlichen dann die Abgabe zwar freigestellt, aber eine Teilnahme an einem Essay-Wettbewerb verbessere die Note. Für Aldurra war es nicht der erste Text: „In meinem Heimatland Syrien habe ich bereits in der Schule an einem Wettbewerb teilgenommen“, verrät Aldurra.