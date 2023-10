Schleppender Glasfaser-Ausbau Kunden warten seit Jahren – warum es mit dem schnellen Internet für Friedrichsthal dauert

Friedrichsthal · Eine Nachfragebündelung in Sachen schnelles Internet will Energis in Friedrichsthal mit mehreren Monaten Verspätung nun angehen. Vom vierten Quartal ist die Rede. Man plant derzeit mit sieben Bauabschnitten.

08.10.2023, 18:45 Uhr

Im ersten Quartal sollte eigentlich die Nachfragebündelung für den Glasfaser-Ausbau in Friedrichsthal starten. Doch jetzt will Energis erst dieser Tage loslegen. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Der flächendeckende Ausbau des schnellen Internets ist überall heißes Thema. Im Saarland aber oft nur deshalb, weil es Probleme bei der Verlegung von Glasfaserleitungen gibt, Straßen und Gehwege beschädigt werden.