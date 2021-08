Zwei Schiedsmänner für Friedrichsthal : „Du Hornochse!“ – Diese zwei Männer schlichten offiziell, wenn es kracht

Friedrichsthal Sie müssen sich so einiges anhören: Michael Bost und Jörn Weich sind Schiedspersonen der Stadt Friedrichsthal. Sie schlichten, wenn es kracht.

„Du Hornochse! Ar...mleuchter! Warte, wenn ich dir mal alleine begegne, dann setzt es was!“ Ein Dorffest - viel Alkohol - Eifersucht - plötzlich fliegen Fäuste und eine Schlägerei ist im Gange. Oder zwei hitzköpfige Nachbarn geraten in Streit über qualmende Schwenker neben frisch gewaschener Wäsche an der Leine. Beleidigung, Drohung, Körperverletzung - schnell ist es passiert. Was nun? „Das gibt eine Anzeige - Sie hören von meinem Anwalt!“ Was viele nicht wissen: Bevor die Sache vor Gericht kommt, werden bei solchen kleineren Konflikten so genannte Schiedsleute eingeschaltet, so will es das Gesetz.

Strafverfolgung ist zwar Sache des Staates, aber in manchen persönlichen Angelegenheiten und Streitigkeiten im engen Lebensbereich muss, bevor man sich mit einer Klage an ein Gericht wenden kann, zuerst eine Schiedsstelle eingeschaltet werden. Rund 6.000 Schiedspersonen gibt es in Deutschland und sie schlichten etwa 60 Prozent aller Nachbarschaftskonflikte. Dadurch entlasten sie die Gerichte enorm und sparen wertvolle Zeit, Nerven und teures Geld. Jörn Weich ist seit 14 Jahren Schiedsmann in Friedrichsthal. Nun bekommt er Verstärkung, denn jüngst wurde auch Michael Bost vom Amtsgericht Saarbrücken vereidigt und wird nun zunächst für fünf Jahre in diesem Ehrenamt tätig sein. Während Bost für den Ortsteil Friedrichsthal zuständig ist, betreut Weich die Ortsteile Bildstock und Maybach.

Info So wird man Schiedsmann Schiedsleute werden vom Rat der Gemeinde auf die Dauer von fünf Jahren gewählt und von der Leitung des Amtsgerichts bestätigt. Ihr Amt versehen die Frauen und Männer, die zwischen 25 und 70 Jahre alt und ihrer Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt sind, ehrenamtlich. Für die Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen ist der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen zuständig. Jede neue Schiedsperson wird in Lehrgängen durch das Schiedsamtsseminar geschult. Tiefere juristische Kenntnisse sind nicht nötig. Regelmäßige Dienstbesprechungen bei den Amtsgerichten, ergänzende Tagesseminare und die monatlich erscheinende Schiedsamtszeitung vertiefen das Fachwissen dann.

„Es ist es nicht die Aufgabe des Schiedsmanns, ein Urteil zu fällen“, erklären beide, „sondern eine gütliche Einigung zu erreichen. Wichtig ist uns, dass es keine Verlierer gibt. Vertragen ist besser als Klagen - Schlichten ist besser als Richten!" Bost wird nächstes Jahr 60 Jahre alt und ist geschäftsführender Gesellschafter einer Firma für Kunststoff-Spritzguss. Zuvor war er bei Siemens und Grundig tätig und hatte dort bis zu 12.000 Mitarbeiter unter sich. „Jahrelang habe ich fast rund um die Uhr gearbeitet und ein Budget von 350 Millionen Euro verantwortet. Irgendwann war mir klar: ich muss kürzer treten, wenn ich gesund alt werden will“, erzählt er. „Zufriedenheit ist wichtiger als Geld!“ Nun leitet er den kleinen Betrieb mit etwa 50 Mitarbeitern und ist mit sich und seiner Entscheidung sehr im Reinen. „Und da es mir gut geht, möchte ich durch ein Ehrenamt der Gesellschaft etwas zurückgeben. Da kam mir der Aufruf der Stadt gerade recht und ich habe mich beworben. Ich freue mich, dass sich der Stadtrat dafür entschieden hat, mich für die nächsten fünf Jahre als Schiedsmann einzusetzen und auf die Zusammenarbeit mit Jörn Weich, der ja schon in der dritten Wahlperiode ist. Von seiner Erfahrung kann ich nur profitieren."

Weich ist im öffentlichen Dienst tätig und leidenschaftlicher Hobby-Imker. Seine zwei kleinen Söhne helfen bei der Betreuung der 24 Bienenvölker gerne mit. „Dabei kann ich richtig abschalten“, erklärt er. Der Bildstocker hatte die Schiedsstelle etliche Jahre alleine inne, da sein Vorgänger verstorben war. „Ich nehme die Aufgabe als Vermittler sehr ernst. Das Amt erfordert viel Einfühlungsvermögen“, erklärt er. „Wir arbeiten höchst vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht. Am liebsten sind mir die so genannten Tür-und-Angel-Verfahren. Da fahren wir vor Ort und suchen das Gespräch mit den Parteien und oft hilft das auch schon, die Menschen wieder in einen Dialog zu bringen.“ Im zurückliegenden Corona-Jahr waren diese Fälle besonders häufig. „Da hatten die Menschen wohl aufgrund der Lockdowns viel Zeit und waren frustriert. Diese Fälle werden zwar in keiner Statistik aufgeführt, aber sie machen einen Großteil unserer Arbeit aus. Wenn die zerstrittenen Personen hören, was alles an Aufwand und Kosten in einem Gerichtsfall auf sie zukommt, lenken sie meist schon ein und versuchen, sich zu einigen."

So eine Schlichtung kostet gerade einmal zwischen zehn und 50 Euro, eine Gebühr, die zur Hälfte in die Gemeindekasse fließt. Die Schiedsperson legt fest, wer die Kosten zu tragen hat - Antragsteller oder Antragsgegner oder auch beide Seiten anteilig. In der Regel dauert das Verfahren der Schlichtungsstelle gerade einmal zwei Wochen. Haben sich die Parteien bei der Schiedsperson gütlich geeinigt und einen Vergleich abgeschlossen, ist der Streit beigelegt. „In den letzten Jahren sind wichtige Werte wie Achtung und Respekt immer mehr verloren gegangen und man spricht nicht mehr miteinander. Wir wollen die Menschen wieder zusammen führen und Frieden stiften. Das ist unsere Motivation", erklären sie einmütig.