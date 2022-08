Saarländischer Kranhersteller BBL Cranes : Riesige und „göttliche“ Stahlkolosse aus dem kleinen Friedrichsthal

Jürgen Weyland, Vertriebsleiter und Anna Britz, Projektmanagement von der Firma BBL Cranes. Foto: BeckerBredel

Friedrichsthal Sie sind über 100 Meter hoch und tragen einen göttlichen Namen: Mit ihren Riesenkränen „Wotan“ ist die Firma BBL Cranes aus Friedrichsthal deutschlandweit unterwegs. Was die Firmengruppe sonst noch in petto hat und wo sie künftig Fuß fassen will.