Friedrichsthal Auf dem Jakobsweg wurde Rudolf Blatt zum Schriftsteller

Dabei stellt er auch dar, wie sich Schwierigkeiten auswirkten, die sich ihm in den Weg stellten, seien es gesundheitliche Rückschläge, betriebliche Belange oder private Interessen. „Das Buch soll Anregungen geben, wie man sich Lebensträume erfüllen kann, wie man den Glauben daran nicht verliert. Auch dann nicht, wenn es wie in meinem Falle 25 Jahre dauert, bis ich mich auf den Weg machen konnte und weitere sechs Jahre, bis ich in Santiago de Compostela angekommen war“, sagt Blatt. Ansonsten richtet er dieses Buch auch an all jene, die sich nicht nur für die Stationen einer Pilgerreise interessieren, sondern auch Antworten suchen auf Fragen wie: Wie kommt man dazu zu pilgern? Wann pilgert man? Was gibt es beim Pilgern zu beachten? Wofür kann eine Pilgerreise stehen? Was kann eine Pilgerreise bewirken?