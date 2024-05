Radsport Rad-Spektakel Trofeo begeistert Friedrichsthaler

Das viertägige Radrennen startete am Donnerstag um 16.30 Uhr am Friedrichsthaler Rathaus. Die Auftakt-Etappe führte über 107 Kilometer bis zum Ziel in Neunkirchen. Dabei mussten 120 Fahrer in 18 Teams aus der ganzen Welt zunächst mehrfach einen Rundkurs durch Friedrichsthal und Sulzbach absolvieren, bevor das Rennen Richtung Neunkirchen weiterging. Dabei stürzte ein Australier an einer Baustelle und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In dem Rennen spielte Strategie eine große Rolle.