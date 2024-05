Große Ehre für Peter Bickelmann Peter Bickelmanns Leben für die Feuerwehr

Bei seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Starkstromelektriker bei den Saarbergwerken war der Bergmann auch in der Grubenwehr beteiligt. Gerade bei der Arbeit unter Tage ist das Vertrauen in die Kameraden besonders wichtig. „Wir trugen Vollschutzanzüge. Denn wenn man unter Tage geht, weiß man im Ernstfall nicht, was einen erwartet. Man geht dorthin, wo alle fliehen. Die Ungewissheit ist sehr beklemmend“, so der Grubenarbeiter, der beim Grubenunglück im Jahr 1986 in Camphausen als Helfer im Einsatz war.