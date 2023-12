Fraktionsvorsitzende tritt aus Partei aus Der Stadtrat Friedrichsthal ist nun ohne FDP

In einem halben Jahr stehen im Saarland Kommunalwahlen an. Doch schon jetzt hat die FDP in Friedrichsthal zwei Mandate eingebüßt: Die Fraktionsvorsitzende Nadine Klein gab vor wenigen Tagen ihren Austritt aus der Partei bekannt. Mit ihr verlässt auch Karolin Wohlfahrt die FDP-Fraktion im Stadtrat. Wohlfahrt war 2019 als parteiloses Mitglied für die Liberalen zur Wahl angetreten.