Deutsche Meisterschaft im Minigolf in Bildstock Nachwuchs-Golfer hoffen auf Medaillen

Dort auf der professionellen Minigolf-Anlage wird vom 4. Juli bis einschließlich 6. Juli die deutsche Minigolf-Jugendmeisterschaft ausgetragen. Es ist die erste deutsche Jugendmeisterschaft in Bildstock seit 1976. „Und im Jahr 1982 hatten wir letztmalig ein Jugend-Team, das an einem Meisterschafts-Turnier teilgenommen hat“, erinnert sich Frank Bonenberger. Er trainiert mit den Jugendlichen in Bildstock. Für ein Team braucht es mindestens drei Aktive unter 19 Jahren.