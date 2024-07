Vom Anfänger zur Sportskanone Wie gelingt der perfekte Schlag beim Minigolf?

() Minigolf zählt zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten überhaupt, ganz besonders, wenn – wie jetzt – das Wetter draußen schön ist. So gut wie jeder hat schon mal den Schläger auf einer der mittlerweile unzähligen Minigolf-Anlagen geschwungen, ob im Urlaub, am Wochenende auf der Anlage in der Nähe oder im kleinen Wettkampf mit Freunden oder Kollegen. Bei den Olympischen Spielen fehlt diese Trendsportart leider noch. Aber das Minigolfspiel ist ein unterschätzter Volkssport und Deutschland die Minigolfnation Nummer eins.