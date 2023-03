Umweltschutz im Blick Sie hat die Dächer der Stadt im Blick

Geboren ist sie in Illingen, wohnte zwischenzeitlich in Enkenbach unweit von Kaiserslautern, und seit rund fünf Jahren lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem gemeinsamen Sohn in dem Friedrichsthaler Stadtteil. Nach dem Abitur habe sie überlegt, wie es weitergeht, war sich aber relativ schnell darüber klar, dass es in den Umweltschutz gehen solle. Ihr Studium für Umwelt- und Betriebswirtschaft beginnt sie am Umweltcampus in Birkenfeld und beendet es an der Hochschule Trier. Zwar sei der BWL-Teil nicht ihr Favorit gewesen, doch sie sagt auch: „Das Basiswissen ist echt nicht schlecht.“ So helfe das Nachrechnen zum Beispiel dabei zu entscheiden, wann sich eine Renovierung lohne – oder eben auch nicht. Sie erklärt: „Alles, was bei null landet, sollte man sanieren.“